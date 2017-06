Bundesliga, frenata Bayern Monaco: soltanto 0-0 contro il Leverkusen

Nella 29.ma giornata di Bundesliga il Bayern Monaco, dopo la sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Real Madrid all'Allianz Arena, non riesce a vincere in trasferta contro il Bayer Leverkusen. La formazione di Ancelotti si deve 'accontentare' dello 0-0 nonostante la superiorità numerica dal 59' per l'espulsione di Jedvaj. In attesa di provare la difficile rimonta contro i blancos, un mezzo passo falso che comunque non compromette il primato in classifica con 8 punti di vantaggio sul Lipsia.

Nelle altre gare torna alla vittoria il Dortmund, che dimentica il ko con il Monaco e soprattutto l'attentato al bus, rifila tre gol all'Eintracht Francoforte e tona a un solo punto di distanza dal terzo posto dell'Hoffenheim, che continua nella sua sorprendete stagione e stende il Borussia Mönchengladbach 5-3 con le doppiette di Szalai e Demirbay al termine di una partita pazzesca.

Al secondo posto come detto c'è, saldissimo, il Lipsia, che travolge 4-0 il Friburgo e resta a più sette sulla terza piazza, in coda invece successo importantissimo in chiave salvezza per il Wolfsburg, che trascinato da Mario Gomez (14 centri in campionato) dà tre sberle all'Ingolstadt nello scontro diretto e vola un punto sopra Mainz e Augsburg terz'ultime.

Proprio dal campo dell'Augsburg arriva la sorpresa di giornata, con i padroni di casa capaci di superare 2-1 un Colonia sempre più in crisi e alla seconda sconfitta consecutiva, chiude il quadro il successo casalingo del Mainz contro l'Hertha Berlino, che dice definitivamente addio alle speranze di un piazzamento che vale i preliminari di Champions.