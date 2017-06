Bundesliga: festa del gol in Lipsia-Bayern, Dortmund agganciato

Ben trentasette gol nella 33.ma giornata di Bundesliga: spicca il 5-4 esterno del Bayern Monaco sul Lipsia ma anche il 5-3 - sempre in trasferta - dell'Hoffenheim e il 4-2 interno del Magonza. I bavaresi, appena laureatisi campioni, salgono a +13 proprio sul Lipsia che sogna di battere la capolista dopo essere andato sul 4-2 ma poi subiscono tre gol negli ultimi undici minuti perdendo una partita incredibile. Primo tempo chiuso sul 2-1 per gli uomini di Hasenhuttl che poi allungano ancora: al 65' Ancelotti è sotto di due gol ma nel finale si scatenano Lewandowski, Alaba e Robben che stabiliscono il 5-4 definitivo al 95'.



Vittoria altrettanto scoppiettante per l'Hoffenheim, 5-3 sul campo del Werder Brema, ma con un significato in più: grazie al contemporaneo 1-1 del Borussia Dortmund (con l'Augusta non basta il solito Aubameyang), Nagelsmann aggancia i gialloneri - avanti per la differenza reti - al terzo posto ad una sola giornata dal termine.



Friburgo (1-1 contro l'Ingolstadt, che retrocede) e Colonia (2-2 a Leverkusen) pareggiano mentre l'Hertha Berlino espugna il campo del Darmstadt allungando al quinto posto. Completano la giornata due 1-1: quello tra Schalke e Amburgo e quello tra Wolfsburg e Moenchengladbach (sospeso all'80' per la grande pioggia).