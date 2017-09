Bundesliga, errore Var: il Colonia rinuncia al ricorso

L'errore del Var c'è stato, ma non farà giurisdizione. Dopo la minaccia di fare ricorso per chiedere di rigiocare la gara con il Borussia Dortmund (persa 5-0), il Colonia ha infatti deciso di non fare alcun ricorso nonostante il gol del raddoppio di Papastathopoulos convalidato dalla tecnologia sia arrivato a gioco fermo.

E' successo tutto nell'unico minuto di recupero del primo tempo. Su un calcio d'angolo, il portiere del Colonia Horn perde la presa del pallone, l'arbitro fischia fallo su di lui e Sokratis Papastathopoulos, ex difensore di Genoa e Milan, mette in porta la sfera. Il tutto, però, a gioco fermo. La gara è pronta quindi a riprendere con un calcio di punizione in favore degli ospiti, ma dall'alto interviene il Var, che riguarda le immagini e induce il direttore di gara ad assegnare la rete al Dortmund. Il Var ha dunque indotto l'arbitro ad un errore tecnico, portandolo a convalidare una rete segnata a gioco fermo, ma il suo errore non avrà conseguenze.