Bundesliga, errore del Var: il Colonia vuole rigiocare contro il Dortmund

Polemiche roventi per il Var anche in Germania. Nel recupero del primo tempo di Borussia Dortmund-Colonia (punteggio di 1-0) il portiere degli ospiti Horn perde il pallone su calcio d'angolo ma l'arbitro fischia fallo ai suoi danni un'istante prima che Papastathopoulos depositi in rete a gioco fermo. A questo punto scoppia il caos perché il direttore di gara su segnalazione del Var assegna il gol in quanto non c'è stato alcun intervento scorretto ai danni di Horn.



L'episodio ha scatenato la rabbia del Colonia: il fischietto avrebbe commesso un grave errore tecnico convalidando il gol come detto a gioco fermo. Da qui la decisione di fare ricorso per rigiocare la partita (conclusasi 5-0) secondo quanto annunciato dal direttore sportivo Schmadtke.



Ora cosa succederà? Il regolamento della Bundesliga prevede che qualora la prova tv dovesse accertare lo sbaglio del direttore di gara, il ricorso potrebbe venire accettato con la ripetizione della sfida. Sarebbe surreale: la prova tv che riconosce un errore causato dalla prova tv del Video Assistant Referee. Il calcio moderno regala casi del genere...