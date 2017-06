Bundesliga: Douglas Costa stende il Darmstadt, Ancelotti torna in testa

Il Bayern Monaco passa 1-0 sul campo del Darmstadt nel più classico dei testacoda e mantiene la vetta della Bundesliga agganciando il Lipsia a quota 36 punti dopo 15 giornate. Al Jonathan Heimes Stadion i bavaresi faticano oltre le aspettative e si impongono sui padroni di casa grazie al gol decisivo di Douglas Costa, che a 20' dal termine scaraventa sotto la traversa un missile di sinistro su bel suggerimento di Thiago Alcantara.

Per i ragazzi di Carlo Ancelotti si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato, che ha consentito di colmare il gap dal sorprendente Lipsia. Crisi nera, invece, per il Darmstadt: la squadra di Ramon Berndroth è alla settima sconfitta consecutiva in campionato e conferma la "maledizione" Bayern Monaco, squadra contro la quale non ha mai vinto nella sua storia.