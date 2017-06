Bundesliga, Dortmund in Champions, Amburgo salvo

Spettacolo pazzesco nell'ultima giornata di Bundesliga. Arrivano i verdetti dalla Germania: il Borussia Dortmund accederà direttamente ai gironi di Champions insieme al Bayern e al Lipsia, l'Amburgo si salva e il Wolfsburg di Mario Gomez, solo due anni fa secondo e l'anno scorso eliminato ai quarti di Champions dal Real Madrid, dovrà giocare lo spareggio per non retrocedere quasi certamente contro il Braunschweig, terza classificata della serie B tedesca.



Nei due campi principali del sabato emozioni infinite: mentre l'Hoffenheim resta per 90 minuti sullo 0-0 contro l'Augsburg, il Borussia Dortmund va subito sotto col Werder Brema, ribalta il risultato con Reus e Aubameyang prima dell'intervallo, ma poi viene raggiunto e di nuovo sorpassato nella ripresa. Ci vogliono due rigori (trasformati da Reus e Aubameyang) per regalare ai gialloneri la vittoria, anche se (con lo 0-0 dell'Hoffenheim) sarebbe bastato il pari per chiudere al terzo posto.



In coda accade l'incredibile: decide tutto lo scontro diretto tra Amburgo e Wolfsburg con i "verdi" che vanno in vantaggio con Knoche, si fanno riprendere quasi subito da Kostic e all'88' subiscono da Waldschmidt (entrato appena due minuti prima) il gol che li condanna allo spareggio salvezza. L'Amburgo, invece, si salva ancora una volta in extremis e continua a essere l'unica squadra a non essere mai retrocessa.



Il Bayern di Ancelotti chiude con una vittoria battendo il Friburgo 4-1 (gol di Robben, Vidal, Ribery e Kimmich): standing ovation per Lahm e Xabi Alonso, all'ultima partita della loro carriera. In Europa League andrà il Colonia, insieme all'Hertha Berlino e a una tra lo stesso Friburgo e l'Eintracht Francoforte (se dovesse battere il Dortmund nella finale di Coppa di Germania).