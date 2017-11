Bundesliga, Dortmund-Bayern 1-3: Heynckes scappa via

Allora il problema era davvero Carlo Ancelotti. Da quando il tecnico italiano è stato esonerato, in quattro partite di campionato il Bayern Monaco ha fatto bottino pieno segnando 11 gol, subendone soltanto uno e andando in fuga in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Lipsia e sei sul Borussia Dortmund.

Proprio sul campo dei gialloneri la squadra di Jupp Heynckes ha mandato un chiaro messaggio al campionato, vincendo 3-1 e sancendo definitivamente la crisi dei padroni di casa. Il Bayern parte forte e prende subito il pallino del gioco, al 17' Robben si inventa un gran sinistro a giro e fa 1-0. Il Borussia Dortmund fa fatica a reagire e resta in balia degli avversari, che a 10' dalla fine del primo tempo raddoppiano grazie a un colpo di tacco di Lewandowski deviato da Sokratis.

Anche nella ripresa il copione non cambia e il 3-0 di Alaba (cross per Lewandowski che però non tocca) manda di fatto i titoli di coda con 23 minuti di anticipo. Nel finale il Bayern cala e il Dortmund va all'arrembaggio, ma la pressione offensiva dei gialloneri porta solo all'inutile gol di Bartra. Da sottolineare, nel corso della ripresa, l'omaggio del Muro Giallo per Gabriele Sandri (il tifoso della Lazio morto nel 2009, ndr): "Gabbo non sarà dimenticato".