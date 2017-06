Bundesliga, dodicesima giornata: il Lipsia è inarrestabile, Dortmund ko a Francoforte. Il Bayern torna a vincere

Nella dodicesima giornata di Bundesliga, l'Hertha Berlino ha la meglio in una partita combattutissima contro il Magonza, gli uomini di Dardai riescono a vincere per 2-1 grazie a bomber Ibisevic che, dopo il vantaggio ospite con Seydel, firma la doppietta tra il 36' e il 67' ma viene espulso per doppio giallo a venti minuti dalla fine. Anche il Magonza rimane in dieci per il rosso a Gbamin, così l'Hertha sale terzo a 24 punti. Vince anche lo Schalke 04, 3-1 (e un rigore sbagliato) contro il Darmstadt e ottavo posto in classifica.



Nelle gare del sabato pomeriggio, il Borussia Dortmund va ko sul campo dell'Eintracht. Il club di Francoforte passa in vantaggio con Huszti nel primo tempo, ma nel finale viene ripreso dal solito Aubameyang, arrivato a quota 14 gol in campionato. Due minuti dopo però arriva la reta dell'ex Fiorentina, Seferovic, che consegna la vittoria e soprattutto il terzo posto alla squadra di Niko Kovac, ora a più tre proprio sui gialloneri. In quarta posizione, dietro a Lipsia, Bayern Monaco e Eintracht, ci sono il Colonia - che non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Augusta - e l'Hoffenheim - che porta a casa un punto importante nell'1-1 in trasferta contro il Borussia Monchengladbach: Amiri risponde a Dahoud. Finisce 1-1 anche Ingolstadt-Wolfsburg: padroni di casa in vantaggio con Jung, poi arriva il pareggio dei Lupi firmato Caligiuri. Regala grandi emozioni lo scontro salvezza tra Amburgo e Werder Brema: Gregoritsch porta due volte avanti la formazione di Gisdol, ma prima Bartels e poi Gnabry riprendono gli avversari. Chiude il sabato la vittoria del Bayern Monaco sul Bayer Leverkusen: all'Allianz Arena i bavaresi battono 2-1 gli avversari grazie alle reti Thiago Alcantara e Hummels, nel mezzo il momentaneo pareggio di Calhanoglu. La squadra di Ancelotti si rialza così dalle sconfitte con Dortmund e soprattutto Rostov e torna a tre lunghezze dalla vetta.



Il Lipsia continua a volare in Bundesliga. Dopo avere conquistato il primo posto solitario, la squadra allenata dall'austriaco Ralph Hasenhuettl vince anche sul campo del Friburgo nell'anticipo del venerdì. 4-1 il punteggio finale a favore della capolista, grazie alle reti di Keita al 2' e, dopo il pareggio al 15' di Niederlechner per i padroni di casa, di Werner al 21' e al 35' del primo tempo e di Sabitzer al 79'. La squadra della città che apparteneva alla Germania Est è l'unica imbattuta del campionato insieme all'Hoffenheim. Il Friburgo, dopo il pesante ko di stasera in casa, rimane invece al decimo posto provvisorio con 15 punti.