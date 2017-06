Bundesliga, crollo Lipsia: il Bayern allunga a +7

La 20.ma giornata della Bundesliga potrebbe essere ricordata come quella dello strappo decisivo in testa. Il Bayern Monaco passa infatti con molta fatica sul campo dell'Ingolstadt e allunga a +7 sul Lipsia. La squadra di Ancelotti riesce a sbloccare il match soltanto al 90' con Vidal e raddoppia un minuto più tardi, nel tempo di recupero, grazie a Vidal.



Il Lipsia perde quindi ulteriore terreno crollando in casa 3-0 con l'Amburgo. Decidono i gol di Papadopoulos, Walace e Hunt. Il Bayer Leverkusen liquida, sempre per 3-0, l'Eintracht Francoforte, punito da Javier Hernandez (doppietta) e Volland. Non ne approfitta il Borussia Dortmund, sconfitto 2-1 dal Darmstad. Apre Boyd, Guerreiro sigla il momeantaneo e Colak fissa il risultato in maniera definitiva. Infine successo esterno di misura del Borussia Moenchengladbach a Brema (rete di Hazard in avvio) e 2-0 dello Schalke ai danni dell'Hertha Berlino (a segno Burgstaller e Goretzka).