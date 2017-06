Bundesliga, continua la fuga del Bayern Monaco. Sorpresa RB Lipsia, Borussia Dortmund macchina da gol

Dopo la vittoria per 3-0 del Colonia sul Friburgo nell'anticipo del venerdì, continua il programma della terza giornata di Bundesliga. All'Allianz Arena il Bayer Monaco batte 3-1 l'Ingolstadt. Ospiti in vantaggio con Lezcano, poi Lewandowski pareggia i conti e nel secondo tempo Xabi Alonso e Rafinha completano la rimonta. Terza vittoria su tre gare per la squadra di Ancelotti, che guida la classifica del campionato tedesco in solitaria. A meno due dai baveresi, oltre al sopracitato Colonia, c'è il RB Lipsia. Il club neopromosso resta imbattutto, grazie al netto successo per 4-0 sul campo dell'Amburgo. In gol lo svedese Forsberg su rigore, Werner (doppietta) e Selke. A quota sei punti in graduatoria c'è il Borussia Dortmund che, dopo aver vinto 6-0 in Champions League contro il Legia Varsavia, supera con lo stesso punteggio il Darmstadt al Signal Iduna Park. Il protagonista del match è Gonzalo Castro, autore di una doppietta. Di Ramos, Pulisic, Rode ed Emre Mor gli altri gol realizzati dalla formazione di Tuchel.



Giornata no, invece, per il Bayer Leverkusen, sconfitto 2-1 in trasferta dall'Eintracht Francoforte. Alexander Meier porta avanti i suoi, prima del momentaneo pareggio firmato "Chicharito" Hernandez. Nella ripresa Marco Fabian regala il 2-1 ai padroni di casa. A pochi minuti dal fischio finale, il Leverkusen ha l'occasione di centrare il 2-2, ma Hernandez sbaglia il rigore del pari. Solo 0-0 tra Hoffenheim e Wolfsburg. Il Borussia Moenchengladbach reagisce alla grande allo 0-4 subito contro il Manchester City in Champions League, battendo 4-1 il Werder Brema. Le doppiette di Thorgan Hazard e Raffael regalano il successo alla squadra di Schubert. Di Gnabry il gol della bandiera per il Werder.



Gli altri risultati: Augsburg-Mainz 1-3 (7' Cordoba, 73' Stafylidis, 75' Malli, 81' Muto), Hertha Berlino-Schalke 04 2-0 (64' Weiser, 74' Stocker)