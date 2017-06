Bundesliga, continua la favola Lipsia: Leverkusen battuto 3-2

Il Lipsia 2016/17 come il Leicester 2015/16? La domanda sorge spontanea vedendo l'incredibile cammino della squadra sponsorizzata dalla Red Bull e per questo più odiata di Germania. Nell'anticipo del venerdì sera della 11esima giornata di Bundesliga la squadra di Hasenhüttl passa 3-2 sul campo del Leverkusen al termine di una partita incredibile e, in attesa del big match di sabato tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, è in testa da sola con tre punti di vantaggio sui bavaresi di Ancelotti.

Alla BayArena di Leverkusen padroni di casa in vantaggio dopo neanche 60 secondi col gol di Kampl, ma tre minuti più tardi la gara torna subito in parità a causa dell'autogol di Baumgartlinger. Il primo tempo è combattuto e ricco di occasioni, prima dell'intervallo le Aspirine tornano in vantaggio con la rete di Brandt. A dieci minuti dall'inizio della ripresa il Leverkusen ha la chance per chiudere i conti, ma Calhanoglu sbaglia il rigore del 3-1. Errore punito dall'incredibile Lipsia di questa prima parte di stagione, che prima trova il gol del pari con Forsberg e poi, a dieci minuti dal triplice fischio, completa la rimonta con Orban, che per una notte lancia i suoi compagni in testa alla Bundesliga a guardare il Bayern dall'alto.