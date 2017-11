Bundesliga, bufera VAR: sollevato il responsabile

Da questa stagione, in Bundesliga come in Serie A, si sta sperimentando l'utilizzo della VAR, ma se alle nostre latitudini c'è stata solo qualche polemica dovuta alle prevedibili difficoltà iniziali, in Germania è scoppiata una vera e propria bufera. Hellmut Krug, ex arbitro internazionale e responsabile della sperimentazione VAR, è stato infatti sollevato dall'incarico dalla federcalcio tedesca.

Una decisione inevitabile da parte della DFB dopo che nelle ultime settimane etano scoppiate le polemiche a causa di alcuni episodi che avevano visto il responsabile VAR influenzare la decisione degli assistenti video presenti nelle singole partite. Krug sarebbe colpevole di aver favorito lo Schalke 04, la squadra della sua città, cambiando da supervisore due decisioni che l'assistente video (in Germania tutte le gare vengono seguite da una centrale unica a Colonia) aveva giudicato contro i blu.

Sotto accusa, in particolare, c'è la gara che lo Schalke ha giocato contro il Wolfsburg. Krug e la federazione hanno pubblicamente smentito i presunti favoritismi, ma l'ex arbitro è stato spostato ad altro incarico. Ora la VAR sarà coordinata da Lutz Michael Fröhlich, già fischietto Fifa, attuale capo degli arbitri tedeschi.