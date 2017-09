Bundesliga, Borussia Dortmund in testa: zero gol subiti

Il Borussia Dortmund torna in vetta alla Bundesliga: dopo il 5-0 al Colonia il gran campionato dei gialloneri prosegue ad Amburgo con una vittoria netta che consente a Peter Bosz di scavalcare il Bayern e riprendere lo scettro solitario. A decidere la partita sono i gol di Kagawa, Aubameyang (facile tocco da due passi) e Pulisic.



Al di là del punteggio, a fare notizia è un dato sorprendente: il Borussia Dortmund, nella storia recente alla ribalta soprattutto per i suoi talenti offensivi e il calcio spettacolare, è l'unica squadra dei principali campionati europei a non aver ancora subito gol. In 5 giornate ha collezionato 4 vittorie e uno 0-0 segnando 13 gol: in Germania vanta anche il miglior attacco...