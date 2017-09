Bundesliga, Bayern-Wolfsburg 2-2, Ancelotti rimontato

Magari non rischia ancora la panchina, ma di sicuro Carlo Ancelotti, già criticato in Germania nel precampionato e poi dopo la sconfitta con l'Hoffenheim, se va avanti di questo passo si appresta a vivere una stagione di grossa sofferenza. Il Bayern si fa rimontare all'Allianz Arena dal Wolfsburg: vinceva 2-0 nel primo tempo, pareggia 2-2 e aggancia il Borussia Dortmund in testa alla classifica, ma con una partita in più.



Anche nel primo tempo, chiuso col doppio vantaggio, i bavaresi in realtà non avevano entusiasmato, andando negli spogliatoi con la consapevolezza di aver ottenuto più di quanto avessero meritato. I gol (Lewandowski al 33' e Robben al 42') sono entrambi sporchi: quello del polacco su un rigore molto generoso (che metterà ancora una volta in dubbio l'efficacia della Var in Germania), quello dell'olandese è un tiro deviato probabilmente dal compagno di squadra Rafinha. Nel secondo tempo Ulreich fa la frittata riaprendo la partita con una papera clamorosa su punizione da distanza siderale calciata da Arnold, Robben non è da meno sciupando la clamorosa occasione del 3-1. A segnare, dopo un'altra palla gol fallita da Ribery, è il Wofsburg: cross al centro di Verhaegh, colpo di testa vincente di Didavi. E al 93' Hummels, anche lui di testa, non trova la porta.