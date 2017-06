Bundesliga, Bayern stop dopo 7 vittorie di fila: ma va a +4 sul Lipsia

Si ferma dopo 7 vittorie consecutive la cavalcata del Bayern in Bundesliga, ma la fuga della capolista continua lo stesso. La squadra di Ancelotti non va oltre l'1-1 nella sfida casalinga con lo Schalke eppure grazie al Dortmund si porta a +4 sul Lipsia sconfitto 1-0 dal Borussia (gol di Aubameyang). All'Allianz Arena Lewandowski ha portato subito in vantaggio i bavaresi, realizzando l'1-0 al 9' su uno splendido assist di Vidal (bellissimo anche il tocco morbido del polacco a scavalcare il portiere in uscita per il 15esimo centro personale in campionato); al 13', però, Naldo ha trovato immediatamente il pari su punizione con Neuer leggermente sorpreso. Kolasinac, a lungo inseguito dalla Juve, ha sfiorato la rete del sorpasso, poi prima dell'intervallo Burgstaller e Lewandowski hanno colpito una traversa per parte. Meno emozionante la ripresa, con il Bayern che non fa fatto valere la propria supremazia territoriale.



Continua il gran campionato di Hoffenheim, che travolge 4-0 il Mainz, e Hertha (1-0 all'Ingolstadt), così come continua la caduta libera del Wolfsburg alla seconda sconfitta consecutiva: a condannarlo il Colonia (1-0).