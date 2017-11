Bundesliga, Bayern sempre più in fuga: +6 sul Lipsia

L'incantesimo continua: da quando Jupp Heynckes è arrivato sulla panchina del Bayern, la Bundesliga è stata completamente ribaltata. Il tris facile facile all'Augsburg vale la quinta vittoria consecutiva e soprattutto il +6 sul Lipsia secondo in classifica fermato sul 2-2, in undici contro dieci, dal Leverkusen.



I bavaresi hanno svoltato nel momento in cui hanno deciso di dare il benservito a Carlo Ancelotti e affidarsi al tecnico dell'ultimo Triplete: l'arrivo del nuovo allenatore ha rimesso il Bayern sui binari attesi, ma - in modo ovviamente del tutto fortuito - ha mandato allo sbaraglio la concorrenza consentendo ai campioni di Germania di passare da -5 a +9 sul Dortmund, che nello stesso periodo ha fatto un punto in 5 gare, e di allontanare anche il Lipsia.



Con l'Augsburg hanno deciso il gol di Vidal e la doppietta di Lewandowski. L'ex juventino, alla seconda rete stagionale, era a secco da quasi due mesi: ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un destro sotto la traversa. Poi ha regalato anche l'assist del 2-0 al polacco che col suo nuovo look biondo platino si è messo ancora più in evidenza realizzando anche il gol che ha chiuso i conti con un sinistro al volo su cross di Kimmich. Tutto molto semplice, appunto. E il Bayern che sembra aver già messo le mani sulla Bundesliga.