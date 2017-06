Bundesliga, Bayern salvo al 96': pari con l'Hertha Berlino

La Champions sfianca tutti, tranne Robert Lewandowski: lui è capace di mettere il suo piedone al posto giusto al minuto 96 di una partita pazzesca e piazzare la zampata che salva il Bayern da una sconfitta che a quel punto sembrava inevitabile. Finisce 1-1 a Berlino, Ancelotti si salva nel finale e riesce almeno a portare a 13 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe.



L'Hertha ha cullato fino all'ultimissimo istante il sogno della vittoria, poi è stato punito anche da un proprio errore: nell'azione decisiva c'è Neuer in area di rigore avversaria a disturbare, ma è incredibile come i difensori berlinesi lascino completamente libero Robben, anche se poi a segnare, come detto, è Lewandowski, bravo ad anticipare il proprio marcatore sulla respinta.



Ancelotti porta a casa un punto, dunque: Ibisevic ha segnato al 21' il gol del provvisorio vantaggio, poi ne ha fatto anche un altro ma gli è stato annullato tra le proteste, quindi nella ripresa è andato ancora vicino al bis. Il Bayern ha attaccato senza grande lucitià, ha sfiorato il pari con Alaba e l'ha trovato solo al 96'. Il Dortmund, sconfitto in Champions e comunque lontano dalla vetta, si riscatta con il 3-0 al Wolfsburg.