Bundesliga, Bayern Monaco ko: scudetto rimandato

La vittoria di sabato dello Schalke 04 contro il Wolfbsurg, per quanto rocambolesca (decisivo un autogol di Knoche all'86'), aveva rimandato ogni possibile discorso di scudetto anticipato del Bayern Monaco a dopo la sosta, forse anche per questo i bavaresi sono incappati in una sconfitta che ha quasi del clamoroso visto che arriva dopo 13 risultati utili consecutivi in campionato.



Il merito è del Lipsia che festeggia così la recente qualificazione ai quarti di finale di Europa League, un successo in rimonta dopo la rete iniziale di Wagner in inserimento. La squadra di proprietà della Red Bull ribalta tutto tra il 37', pareggio di Naby Keita, e 56' con Timo Werner che segna il definitivo 2-1.



Il Bayern Monaco rimane a 66 punti, lo Schalke 04 è a quota 49 dopo ventisette gare di Bundesliga: il sesto titolo consecutivo per i bavaresi potrà quindi arrivare già dopo la sosta quando ci sarà il match contro il Borussia Dortmund: basterà una vittoria con un contemporaneo non successo dei rivali.