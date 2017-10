Bundesliga, Bayern in fuga: batte il Lipsia e il Dortmund crolla

Zauberer. Cercate un po' come si dice mago in tedesco, perché la definizione potrebbe calzare a pennello per Jupp Heycnkes. È tornato al Bayern il 6 ottobre dopo essere stato qualche anno a casa a godersi la pensione e tre settimane dopo è da solo in testa alla classifica della Bundesliga. Non è tutto merito suo, sia chiaro: certo, ha vinto tre partite su tre (più un'altra in Champions e una in Coppa di Germania), ma per schiodarsi dalla vetta, il Borussia Dortmund ha fatto un harakiri impressionante.



Il Bayern è sceso in campo contro il Lipsia terzo in classifica consapevole che, se avesse vinto, avrebbe staccato gli storici rivali. E dopo 13 minuti si è ritrovato 11 contro 10 per un ingenuo fallo di Orban: a quel punto è diventato tutto facile, con i gol di James Rodriguez e Lewandowski a fissare il risultato sul 2-0 già nel primo tempo. Qualche ora prima il Dortmund si era fatto battere 4-2 dall'Hannover, restando in dieci poco dopo aver trovato il temporaneo pari. Così, nel giro di 15 giorni dalla sua prima panchina, Heynckes passa da a -5 a +3. Un mago, appunto, anche per l'incantesimo che ha fatto sul Borussia: da quando c'è lui, i gialloneri hanno smesso di vincere.