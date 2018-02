Bundesliga, Bayern-Hertha 0-0: Heynckes si ferma a 14

Dal 2 dicembre avevano sempre e solo vinto. Ma anche loro sono umani, così il Bayern, dopo 14 successi consecutivi tra campionato e coppe, si ferma: contro l'Hertha Berlino finisce 0-0 all'Allianz Arena e per Heynckes è il primo pareggio in campionato, dove aveva perso col Borussia Mönchebgladbach e ottenuto tre punti in tutte le altre partite.



Certo, l'impegno di martedì in Champions contro il Besiktas non era stato così complicato, considerando il 5-0 finale e l'espulsione quasi immediata di Vida che aveva consentito ai bavaresi di giocare in undici contro 10 per quasi tutta la partita. Ma è evidente che in qualche modo giocare su più fronti qualche energia mentale la toglie e non è un caso che il primo stop arrivi quattro giorni dopo la sfida europea. Con l'Hertha non si è visto un Bayern arrembante, anche perché il vantaggio sulle rivali (al momento +20 sul Dortmund secondo in classifica) è così ampio da potersi permettere questi piccoli passi falsi.