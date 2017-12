Bundesliga, Bayern-Friburgo 5-0, Heynckes parte col botto

Tutto un altro Bayern, almeno nel risultato e in parte anche nei marcatori. La nuova avventura di Heynckes sulla panchina bavarese comincia col botto: 5-0 al Friburgo, terzultimo in classifica e forse l'avversario più agevole per risollevare il morale alla truppa. Il tecnico, subentrato ad Ancelotti dopo l'interregno di Sagnol durato appena una partita, può sorridere.



Un autogol (di Schuster) ha messo la partita in discesa dopo 8 minuti, poi sono arrivati i primi gol in campionato di Coman e Thiago Alcantara a mettere il risultato in cassaforte prima del sigillo immancabile di Lewandowski, l'unica cosa che non cambia davvero mai, e il gol di Kimmich in pieno recupero.



Le soluzioni scelte da Heynckes sembrano quasi sconfessare il mercato estivo, del resto tra i principali possibili problemi del Bayern: in panchina sono finiti James Rodriguez e Tolisso: così è arrivato il poker che consolida il secondo posto, grazie anche al pari dell'Hoffenheim con l'Augsburg, e porta a i bavaresi a -2 dal Borussia Dortmund, battuto 3-2 in casa dal Lipsia e alla prima sconfitta in campionato.