Bundesliga, Bayern fermato in casa dal Magonza

Il Bayern Monaco, ancora convalescente dalla scottante eliminazione in Champions League contro il Real Madrid, non riesce ad andare oltre il 2-2 casalingo contro il Magonza, dando la chance al Lipsia (che deve giocare con lo Schalke) di risalire a -6 in Bundesliga.



Nel match della 30-ma giornata di campionato tedesco bavaresi due volte sotto e due volte capaci di recuperare ma senza sferrare la rimonta decisiva: al 3' ospiti in vantaggio con Bojan Krkic ma Robben rimette tutto in carreggiata prima del rigore di Brosinski al 40', Ancelotti sotto all'intervallo. Il Bayern riesce a pareggiare solo al 73' con Thiago Alcantara ma alla fine deve accontentasi del pari.



Il Borussia Dortmund approfitta del pareggio di venerdì dell'Hoffenheim per tornare terzo. I ragazzi di Tuchel sbancano il Borussia-Park, 3-2 al Moenchengladbach: apre Reus, poi il pari di Stindl e il ribaltamento con l'autogol di Schmelzer. Il solito Aubameyang rimette in carreggiata il Dortmund sino al 3-2 definitivo di Guerreiro a tre minuti dal novantesimo.



Incredibile sconfitta casalinga dell'Amburgo, che perde 2-1 dal fanalino di coda Darmstadt che tiene aperte le ultime disperate speranze di salvezza, l'altra vittoria esterna di giornata è del Werder Brema (4-2 all'Ingolstadt). Vincono Hertha Berlino (1-0 sul Wolfsburg firmato Ibisevic) e Francoforte (3-1 all'Augusta in rimonta, doppietta di Fabian).