Bundesliga, Bayern-Colonia 1-0, Heynckes a +9 sullo Schalke

Decide Lewandowski e non è certamente una novità. Vince il Bayern e anche questa non è una notizia. Il vantaggio sulla seconda aumenta e persino questa rischia di essere una clamorosa abitudine. Anche il turno infrasettimanale di Bundesliga sorride ai bavaresi, in una notte tutt'altro che stellare: contro il Colonia finisce 1-0, segna il centravanti polacco nella ripresa sfruttando una torre intelligentissima di Müller, e di gol non ne arrivano più. Contro una difesa che fino a stasera aveva subito 31 reti in 15 gare, nettamente la peggiore del campionato, contro una squadra che ha collezionato appena 3 punti e non ha ancora vinto.



Insomma, non uno dei migliori Bayern, eppure la fuga continua: il Lipsia aveva pareggiato nell'anticipo a Wolfsburg, così adesso al secondo posto c'è lo Schalke, che ha battuto 3-2 l'Augsburg e ora è a -9 dalla squadra di Heynckes. Il tecnico del Triplete è arrivato al posto di Ancelotti, ha vinto tutte le partite tranne una (persa a Mönchengladbach) e ha portato il club da -5 al primo posto, col titolo d'inverno conquistato e quello vero in cassaforte.