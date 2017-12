Bundesliga, Bayern campione d'inverno, Dortmund in caduta libera

La Bundesliga è sempre più nelle mani del Bayern: il gol segnato dall'ex juventino Arturo Vidal al 20' del primo tempo decide la sfida di Francoforte contro l'Eintracht e consente ai bavaresi di volare a +8 sul Lipsia, raggiunto sul 2-2 dal Mainz nel finale, e di diventare campioni di inverno con due giornate di anticipo sulla finale del girone d'andata. Non è stata la miglior partita stagionale dei bavaresi, ma con l'arrivo di Heynckes la squadra è diventata molto concreta e ha imparato a gestire il vantaggio senza difficoltà, come faceva con Ancelotti fino alla passata stagione.



Non si può più parlare di sorpresa, ma desta sempre scalpore l'ennesima sconfitta del Borussia Dortmund che non vince in campionato dal 30 settembre: non basta neppure il muro giallo del Signal Iduna Park per rilanciare Aubameyang e compagni, battuti persino dal Werder Brema penultimo in classifica. Il temporaneo pari del gabonese ha dato solo l'illusione di un possibile sorpasso.