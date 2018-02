Bundesliga, Bayern a +18: crolla anche lo Schalke

Nel 2014 il Bayern si laureò campione di Germania con 7 giornate di anticipo: era il 25 marzo, la primavera era arrivata da poco. Quest'anno, continuando con questo passo, può accadere qualcosa di inedito: diventare campione già in inverno. Il 17 marzo, prima dell'ultima sosta per le nazionali, è in programma la 27esima giornata, a Lipsia: se dopo quella partita Heynckes avrà 22 punti di vantaggio sulla seconda sarà già sicuro del Meisterschale.



Non è un'impresa impossibile, a questo punto: battendo 2-0 il Mainz con i gol di Ribery e James Rodriguez, i bavaresi sono saliti a +18 sull'inseguitrice più immediata, al momento il Bayer Leverkusen, frenato sullo 0-0 a Friburgo, mentre lo Schalke è crollato clamorosamente in casa subendo la rimonta del Werder Brema. La sorpresa Eintracht Francoforte, impegnato domenica, sul campo dell'Augbsurg, potrà arrivare al massimo a -17. Ripensando all'inizio stagione, all'esonero di Ancelotti e al -5 dal Dortmund al momento dell'arrivo di Heynckes, sembra davvero incredibile... Eppure è proprio così: in 14 turni il nuovo tecnico ha capovolto in modo incredibile la situazione.