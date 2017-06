Bundesliga: Bayern, 3-0 all'Eintracht Francoforte e fuga

La 24.ma giornata di Bundesliga consegna con ogni probabilità il titolo al Bayern Monaco. La squadra di Ancelotti supera 3-0 l'Eintracht Francoforte confermando di attraversare uno splendido momento di forma dopo il 5-1 all'Arsenal in Champions League. Vanno a segno Lewandowski al 38' e al 55' e Douglas Costa al 41'. I bavaresi adesso guidano la classifica con ben 10 punti di vantaggio sul Lipsia, battuto 1-0 in casa dal Wolfsburg: decide la rete di Mario Gomez al 9'.



Va ko anche il Borussia Dortmund, reduce dal 4-0 al Benfica negli ottavi di Champions. L'undici di Tuchel cade 2-1 sul campo dell'Hertha Berlino. Kalou sblocca il match all'11', Aubameyang pareggia al 55' e Plattenhardt fissa il punteggio sul risultato finale al 71'. L'Hoffenheim viene bloccato 1-1 a Friburgo: Kramaric replica al vantaggio dei padroni di casa siglato da Philipp. Infine successo per 2-1 del Darmastad fanalino di coda sul Magonza. Di Sulu e Sam le reti della vittoria. Inutile il rigore dell'ex Palermo Quaison.