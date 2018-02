Bundesliga, Batshuayi doppietta all'esordio, festa Dortmund

Prima di andare via del Chelsea, Michy Batshuayi aveva dimostrato ad Antonio Conte di essere un professionista esemplare: aveva le valigie pronte per Dortmund, eppure ha segnato due gol al Newcastle in FA Cup. Cinque giorni dopo l'attaccante scaricato dal tecnico italiano si conferma "on fire" e di gol ne fa altri due al debutto in Bundesliga contribuendo al sofferto successo del Borussia (3-2) a Colonia: l'ultimo che ci era riuscito, guarda un po', era stato Aubameyang nel 2013, cioè il giocatore che il belga ha sostituito in giallonero.



A parte un infortunio alla caviglia, perché Batshuayi abbia giocato solo 157 minuti in Premier League negli ultimi tre mesi al Chelsea resterà un mistero. L'esordio al Borussia è da urlo con il gol del vantaggio segnato con un movimento da centravanti vero su assist di Toljan e quello del 2-1 nato da un suo recupero del pallone e finalizzato con uno sprint da "killer" d'area di rigore.



Il Dortmund ha rischiato di sciupare tutto, facendosi raggiungere prima da Zoller, poi da Mere, ma all'84' un altro ex Chelsea, Schürrle, ha chiuso la partita in contropiede firmando il 3-2. Non è stato un vero e proprio assist, ma l'ultima palla gliel'ha data proprio Batshuayi. Con questo successo, il Dortmund sale temporaneamente al secondo posto e rivede la zona Champions.