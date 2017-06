Bundesliga: Aubameyang fa il fenomeno, stop del Bayern

Dopo la netta vittoria dell'Herta Berlino sul Borussia Mönchengladbach nell'anticipo del venerdì sera (un 3-0 griffato dalla tripletta di Kalou che lancia la squadra della Capitale a 20 punti in classifica) terzo pareggio in dieci partite per il Bayern Monaco di Ancelotti, che nonostante domini tutta la ripresa, viene fermato sull'1-1 all'Allianz Arena dall'Hoffenheim (Demirbay e autogol di Zuber) terza forza del campionato. Ne approfitta il Lipsia che batte 3-1 il Mainz e aggancia i bavaresi con la doppietta di Werner e il sigillo finale di Forster.

Torna a vincere il Borussia Dortmund, che travolge 5-2 l'Amburgo a domicilio trascinato dalla super prestazione di Aubameyang, che risponde alla tribuna europea e alle conseguenti voci di mercato con un poker da campione assoluto (di Dembele la quinta rete dei gialloneri, che salgono a 18 punti).

Dopo il successo in Champions, torna alla vittoria anche il Bayer Leverkusen, che davanti al proprio pubblico supera 3-2 il Darmstadt e sale a quota 16 in classifica: un punto di vantaggio sul Friburgo, che viene sconfitto 3-0 in casa dal Wolfsburg di Mario Gomez. Il tedesco segna una doppietta e regala ai suoi quella che è solo la seconda vittoria in campionato. Chiude il quadro l'importante vittoria esterna del Augsburg nello scontro salvezza con l'Ingolstadt per 2-0 (Bobadilla e Altintop). All'Eintracht basta la rete di Gacinovic per piegare 1-0 il Colonia e agganciarlo in classifica al quinto posto. Respira lo Schalke che sale a 11 punti battendo 3-1 e lasciando il Weder Brema a 7 punti