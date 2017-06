Bundesliga, Ancelotti sorride con Robben: il Bayern aggancia il Lipsia

In attesa che scenda in campo il Lipsia, il Bayern Monaco fa il suo dovere e vince l'anticipo della tredicesima giornata di Bundesliga. In casa del Magonza, sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio dopo appena quattro minuti con Cordoba, ben servito da Malli. Per fortuna di Carlo Ancelotti, però, si accende subito Robben: prima serve Lewandowski per l'1-1, poi al 21' sigla il gol del sorpasso. Nel finale, tris definitivo ancora di Lewandowski. Con questo 3-1, il Bayern sale a 30 punti in classifica e aggancia in vetta la squadra di Hasenhüttl.