Bundesliga, Ancelotti re: Bayern campione di Germania

Chiamatelo anche re d'Europa ora che Kaiser Carlo Ancelotti è diventato anche campione di Germania. Lo ha fatto stravincendo a Wolfsburg con il suo Bayern strapazzando sul suo campo una recente nobile decaduta ora in piena lotta salvezza. Finisce 6-0, i campioni di Germania hanno voluto esagerare: per il ventisettesimo titolo della storia, il quinto consecutuvo, di gol ne bastava uno. Ad accelerare i tempi del trionfo ci aveva pensato il Lipsia, che si è fatto fermare dall'Ingolstadt penultimo in classifica sullo 0-0: giocare in undici contro dieci gli ultimi minuti non è bastato ai rivali più vicini al Bayern per portare a casa il successo. Così sono scivolati a -10 dai bavaresi a tre giornate dal termine.



La partita è un dominio assoluto: apre Alaba con una punizione magistrale, Lewandowski segna una doppietta su due azioni avviate da Coman (nella prima è Müller a fare l'assist), poi Robben firma il poker mentre nel finale Müller e Kimmich arrotondano il risultato.



Ancelotti conquista così il quarto titolo nazionale in 4 paesi diversi: ha già vinto il campionato in Italia (col Milan nel 2004), in Inghilterra (Chelsea 2010) e Francia (Psg 2013), mentre in Spagna, sulla panchina del Real Madrid, gli sfuggì la Liga, ma trionfò in Champions. Proprio le precoci e eliminazioni in Europa e in Coppa di Germania rendono comunque meno trionfale la stagione del Bayern, ma non mineranno la fiducia del club in Ancelotti in vista della prossima stagione.