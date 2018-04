Bundesliga, 4-1 all'Augusta: il Bayern Monaco è campione

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 28.a volta nella sua sua storia. La certezza matematica del titolo, il sesto consecutivo, arriva con la vittoria per 4-1 sul campo dell'Augusta nella 29.a giornata di Bundesliga: Jupp Heynckes festeggia con 5 giornate d'anticipo (sono 20 i punti di vantaggio sullo Schalke sconfitto 3-2 ad Amburgo) e diventa il tecnico più vecchio di sempre (73 anni il prossimo 9 maggio) a trionfare in patria.



Un altro record per l'allenatore che nel 2013 conquistò il Triplete. Subentrato a Carlo Ancelotti in panchina lo scorso autunno è stato protagonista di una grande rimonta prima (al suo arrivo era a -5 dal Borussia Dortmund) e di una grandiosa cavalcata poi: non è finita qui perché i biancorossi puntano ad arrivare in fondo anche in Champions League (hanno vinto 2-1 l'andata dei quarti a Siviglia) e la Coppa di Germania (martedì è in programma la semifinale contro il Leverkusen).



Alla WWK Arena i bavaresi vanno sotto per effetto dell'autogol di Suele al 18' ma tra il 32' e il 38' ribaltano il risultato grazie a Tolisso (colpo di testa ravvicinato) e James Rodriguez (sinistro preciso in area). Nella ripresa Robben chiude di fatto i conti al 62' col mancino e a 3' dal termine Wagner (stacco aereo) arrotonda ulteriormente il risultato.



HEYNCKES: "SUCCESSO DI TUTTI, GRAZIE ANCHE AD ANCELOTTI"

Queste le parole di Heynckes dopo la conquista del titolo: "Questo è un successo di tutti, è qualcosa di veramente eccezionale. Come giocatore, vincere il titolo è stato il momento clou della mia carriera per me. Vorrei inviare un saluto in Italia, a Carlo Ancelotti. Si è preso cura della squadra all'inizio della stagione e a lui vanno le congratulazioni per quella parte del campionato. Non è solo un grande allenatore, ma anche una grande persona".

LA FESTA NELLO SPOGLIATOIO