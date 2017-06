Bundesliga, 15.ma giornata: pronto riscatto per il Lipsia, Werner stende l'Hertha Berlino

Nella 15.a giornata di Bundesliga la capolista Lipsia non sbaglia in casa contro l'Hertha Berlino e torna a vincere dopo il ko di una settimana fa con l'Ingolstadt. I biancorossi passano in vantaggio al 40' con Werner. Il numero 11 raddoppia e chiude i conti al 59'. La squadra di Hasenhüttl grazie a questo 2-0 si porta al primo posto solitario a quota 36, a più 3 sul Bayern Monaco impegnato domenica sul campo del Darmstadt.



Successo interno anche per il Mainz (3-1 ai danni dell'Amburgo). Wood illude gli ospiti prima che si scateni l'uragano Latza, autore di una tripletta. Vincono di misura l'Augsburg (Hinteregger piega il Borussia Moenchengladbach al 75') e il Wolfsburg (basta Bruma contro il Francoforte). Terminano 1-1 Werder Brema- Colonia e Schalke 04-Friburgo.

HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Nell'anticipo della 15.ma giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund impatta 2-2 sul campo dell'Hoffenheim. La squadra di Tuchel riesce a rimontare due volte grazie ai gol di Goetze e Aubameyang. Per i padroni di casa in gol Uth e Wagner. Con questo pareggio i nerogialli salgono al quinto posto agganciando l'Eintracht Francoforte a un punto di diastanza dall'l'Hoffenheim che agguanta l'Hertha Berlino in terza posizione.



La formazione di Naglesmann passa in vantaggio al 3' grazie a Uth: il numero 19 sfrutta una pessima uscita di Weidenfeller. All'11' gli ospiti replicano con Goetze, il cui destro non lascia scampo a Baumann al termine di un'incursione di Dembelè. Nove minuti più tardi Wagner siglia il 2-1 staccando sul corner di Benjamin Hubner. Alla fine della prima frazione il Borussia resta in dieci per l'espulsione di Reus per doppia ammonizione. Nel secondo tempo, dopo il palo di Wagner, Aubameyang fissa sul risultato sul 2-2 grazie a un bel pallonetto. L'ultima emozione la regala Kramaric che fallisce il gol del possibile successo per l'Hoffenheim.