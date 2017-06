Buffon, tutti i record tra Nazionale, Juventus e Parma

Contro l'Albania, Gianluigi Buffon ha toccato quota 1000 presenze tra Nazionale, Juventus e Parma. Un altro tassello in una carriera costellata da numeri incredibili e record da far girare la testa e che non è ancora finita.



Ecco qualche dato statistico, tra gli altri, raccolto da Opta:

-Con 168 presenze, Gianluigi Buffon è il giocatore italiano con più presenze in Nazionale, ed è a sole due presenze di distanza (con una aggancia Javier Zanetti) dal diventare il secondo giocatore con più presenze in Serie A, dopo Paolo Maldini

-Da gennaio a marzo 2016 Buffon non ha subito gol per 973 minuti consecutivi in Serie A, stabilendo il record di imbattibilità nel massimo campionato

-Buffon è uno dei tre italiani, con Pirlo e Maldini, ad aver collezionato più di 100 presenze in Champions League

-Buffon è il portiere con più presenze agli Europei (17)

-Buffon è il giocatore della Juventus ad aver collezionato più minuti in Serie A (39707, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato)-

Buffon è il portiere con più scudetti vinti nella storia della Serie A (7)

-Buffon è il giocatore con più presenze per la propria Nazionale (168) tra le Nazionali dei top-5 campionati europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia)

-Buffon in carriera ha parato 23 rigori (13 in serie A - due a Ronaldo, "vittima" preferita -, 1 in serie B, 4 in Champions League, 1 ai Mondiali e 1 agli Europei, 2 in qualificazioni Mondiali/Europei e uno in amichevole con la Nazionale)

CARRIERA CON I CLUB

*per "Clean Sheets" si intendono partite intere senza subire gol (se si viene sostituiti prima del 90' o si entra a gara in corso, non vale per il clean sheet).