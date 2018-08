Buffon: "Seguivo il Psg da tre anni, Mbappé sovrumano"

La scelta di Gianluigi Buffon, abbracciare il Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus, ha stupito molti ma non sembra essere stato un fulmine a ciel sereno: "Ho seguito attentamente il Psg negli ultimi tre anni, parlandone anche con Verratti e Sirigu" svela il portiere a PSGMag, organo ufficiale dei parigini.



Buffon svela cosa ha stuzzicato la voglia di provare una nuova avventura: "Ho cercato di capire come mai una squadra così forte non riusciva a fare il salto di qualità in Champions League: serve tempo, ma con una identità forte, un gruppo, uno spogliatoio e un allenatore forti, il tempo per vincere può ridursi".



Poi parole di elogio per Kylian Mbappé: "Con Barzagli e Chiellini ci dicevamo che aveva qualcosa di sovrumano e se resterà con i piedi per terra e focalizzato sui suoi obiettivi, potrà diventare grande come Pelé, Maradona, Ronaldo e Messi".