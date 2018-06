Buffon-Psg, operazione a rischio: si attende la Uefa

È attesa nelle prossime ore, o al massimo domani, la sentenza della Uefa che si pronuncerà sulle violazioni delle regole sul Fair Play Finanziario da parte del Paris Saint-Germain. A breve il club campione di Francia conoscerà le sanzioni decise da Nyon, che potrebbero portare al blocco del mercato in entrata o al divieto di inserire nuovi giocatori nella lista per la prossima Champions League.

Un'incertezza che getta pesanti ombre sul futuro di Gigi Buffon, che ha deciso da tempo di accettare la proposta del club parigino, ma che, scrive l'Equipe, farebbe sicuramente un passo indietro in caso non potesse giocare in Europa (ricordiamo che a causa della squalifica relativa al post Real Madrid-Juve, il portiere dovrà comunque saltare le prime tre giornate del girone).

Sono quindi ore caldissime per il futuro di Buffon: se, come sembra probabile, il Psg verrà solamente multato, il portiere verrà ufficializzato nei prossimi giorni, altrimenti rifiuterà la milionaria proposta dei parigini e prenderà in esame altre piste per continuare a inseguire il sogno di alzare la Champions.