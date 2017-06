Buffon Pallone d'Oro: dittatura Ronaldo-Messi in pericolo

Subire due soli gol in 11 partite di Champions sicuramente aiuta. Fare parate come quelle su Germain al 90' che somigliano tanto a quelle che ti hanno reso immortale (come quella su Zidane nella finale mondiale) ti danno un tocco in più. Diventare campione d'Europa e conquistare il Triplete potrebbe equivalere a un verdetto definitivo: sì, Gigi Buffon è lanciatissimo verso il primo Pallone d'oro della sua carriera, il secondo per un portiere dopo quello assegnato al russo Lev Yashin nel 1963, 54 anni fa.



Anche in Spagna, ormai, ne parlano su tutti i quotidiani sportivi: la dittatura Messi-Ronaldo che dura dal 2008 è davvero in pericolo. Negli ultimi 9 anni i due fuoriclasse assoluti del calcio mondiale si sono divisi il premio: 5 volte Leo, 4 CR7. I record su record che sta battendo anche quest'anno Ronaldo lasciano pensare che arriverà senz'altro prima dello storico rivale, ma la corsa al Pallone d'oro sarà decisa probabilmente dall'esito della finale di Champions. Quella che a Cardiff, il 3 giugno, si giocherà quasi sicuramente tra Juventus e Real Madrid.



Sul web gira una foto che fa capire l'immensità di Buffon: nella sua ventennale carriera ha giocato insieme a calciatori nati in sei differenti decadi, dai '50 agli anni 2000. Semplicemente una leggenda.