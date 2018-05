Buffon: "Nazionale? Ho procurato disturbo..."

Non è ancora chiaro se Gigi Buffon prenderà parte alle amichevoli che l'Italia disputerà contro Arabia Saudita, Francia e Olanda tra fine maggio e i primi di giugno (in panchina dovrebbe esserci Roberto Mancini).



Interpellato sull'argomento nel corso della conferenza stampa pre-Milan il portiere della Juventus non ha nascosto tutto il suo disappunto: "Non è un pensiero ricorrente. Però sicuramente ricordo con poco piacere le polemiche per il disturbo che ho procurato alla Nazionale a marzo". L'estremo difensore ha quindi aggiunto: "Io sono uno che ha impostato la propria vita su grande orgoglio e grande dignità, sono cose che hai o no. Ci ho sempre messo la faccia, sono sempre andato via a testa alta facendo scelte anche impopolari".



Buffon potrebbe dunque dire addio alla maglia azzurra chiudendo la carriera il prossimo 20 maggio allo Stadium contro il Verona, a meno che il nuovo ct riesca a convincerlo a scendere ancora in campo per salutare la Nazionale.