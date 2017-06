Buffon: "Mille presenze? Per fortuna non ce saranno altre mille"

"Sarà un bel traguardo e l'unica certezza che posso dare è che non ce ne saranno altre mille". Gigi Buffon parla da futuro millennial: contro l'Albania toccherà mille presenze da professionista tra club e nazionali. "Sono anche molto felice che non ce ne saranno altre mille. Il mio futuro dopo il 2018? Devo ragionare molto bene e devo sentire nel mio intimo quello che potrebbe accadere". L'obiettivo è noto: giocare il Mondiale con l'Italia e magari, in questi due anni, togliersi lo sfizio di vincere l'unica cosa che gli manca: la Champions.



"C'è grande rispetto e il giusto timore per la partita di domani e non è retorica - spiega Buffon - L'Albania è una nazionale che negli ultimi due anni ha avuto un processo di crescita esponenziale e lo ha dimostrato anche agli ultimi Europei dove ha fatto partita con tutti, conquistando anche qualche pareggio. L'Albania è una squadra da temere, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità e di quello che stiamo facendo. L'ultima partita con la Nazionale aveva lasciato presupporre che la strada intrapresa fosse quella giusta, speriamo di confermarlo anche domani sera".