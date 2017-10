Buffon: "Italia ti porto al Mondiale, scorretti gli attacchi a Ventura"

Ora che l'Italia è ufficialmente ai playoff, rimangono (Albania a parte) due partite decisive per andare ai Mondiali e Gianluigi Buffon lancia proclami: "Io devo portare la Nazionale in Russia e farò di tutto per riuscirci - le parole a Corriere dello Sport e Tuttosport -, non per me ma per il nostro Paese e la nostra storia". Il capitano azzurro torna al match contro la Macedonia: "Se avessimo vinto sarebbe stato meglio ma, se si ha l'ambizione di essere protagonisti, bisogna guardare oltre il risultato. Partita strana, nella ripresa ci siamo impauriti e non so perché visto che loro giocavano sempre nello stesso modo".



Buffon chiede aiuto al gruppo dei senatori: "Chi è qui da più tempo deve dare una mano a chi ne ha bisogno, dobbiamo guidare gli altri. Se sei considerato un giocatore importante comincia a fare il tuo, vedrai che le cose andranno meglio. L'incoscienza aiuta ma sta a noi più anziani dare un consiglio a chi ha meno esperienza".



Il portiere difende Ventura: "Lo sport preferito nell'ultimo periodo è attaccarlo e non lo trovo corretto. Per un anno è stato apprezzato il suo lavoro, uno-due partite non possono cambiare questa cosa".



Infine, sull'addio al calcio: "Non riuscirei a vivere una festa di addio come quella di Totti in Roma-Genoa, ho sempre odiato pure le feste di compleanno... Se fosse una festa a sorpresa? Meglio quella".