Buffon in lacrime annuncia l'addio: "Fallito a livello sociale"

Il capitano azzurro distrutto, in lacrime, a fine partita è l'immagine della serata dell'Italia dopo la clamorosa eliminazione con la Svezia. "Dispiace per non per me, ma per il movimento, perchè abbiamo fallito e anche a livello sociale poteva essere veramente importante". E' un Gigi Buffon affranto e quasi incredulo quello che parla dopo l'eliminazione Mondiale. "Questo è l'unico rammarico che ho, e non certo perchè chiudo qui, perchè il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Mi dispiace solo che l'ultima partita ufficiale in Nazionale sia coincisa con l'eliminazione".

"Sicuramente non siamo riusciti a esprimere il meglio, ma sicuramente c'è un futuro per il calcio italiano, perché noi siamo testardi, caparbi, abbiamo forza e orgoglio, dopo le brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. Lascio ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, da Perin a Donnarumma, vorrei dare un grande abbraccio a chi mi ha sostenuto. Ventura? Ha le stesse colpe che abbiamo noi e tutti gli italiani".

"Come me, credo che lasceranno la nazionale anche Barzagli, Chiellini e De Rossi": ha aggunto il portiere della Juventus dopo la disfatta Mondiale. "Non voglio rubare loro la scena, credo sia l'ultima anche per loro tre", ha detto dopo aver pianto sul campo e confermato che questa è stata la sua ultima partita con l'Italia.