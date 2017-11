Buffon, dalla Russia alla Russia: "Ne avrei fatto volentieri a meno"

Mosca 29 ottobre 1997 - Milano 13 novembre 2017. Dopo 20 anni di parate, trionfi e qualche cocente delusione, Gigi Buffon chiude il cerchio, dal playoff con l'Irlanda che l'attuale capitano della Nazionale ha affrontato in maniche corte nel gelo russo da subentrante di Pagliuca, a quello con la Svezia che potrebbe mandare gli Azzurri a Russia 2018, probabile ultimo capitolo della straordinaria carriera del numero uno della Juve.

"Il ricorso è molto simpatico, ma ne avrei fatto volentieri a meno. È sempre un rischio, l’importante è che il risultato finale sia lo stesso di vent’anni fa", ha dichiarato Buffon, che ha anche ammesso di sentirsi profondamente cambiato: "Un po’ mi manca quella spensieratezza, quella spavalderia tipica di chi è giovane e deve ancora prendere bacchettate sulle dita. Adesso sono più riflessivo. Una volta combattevo l’ignoto con un eccesso di esuberanza che poteva sembrare irriverenza nei confronti e del mondo".

E la dimostrazione del cambiamento arriva subito: "Se me lo chiedevate vent’anni fa avrei risposto: 'Siamo già al Mondiale', ora dico: 'Stiamo lavorando per andarci'. Anche perchè della Svezia fa paura la metodicità. Fanno sempre le stesse cose, ma le fanno bene. Con queste squadre se giochi da 6 perdi, se giochi da 6,5 pareggi, se giochi da 7 in su invece vinci".

Con l'avvicinarsi della doppia sfida alla nazionale di Andersson, già battuta agli ultimi Europei, è impossibile non pensare al biscotto del 2004, ma Buffon ci mette una pietra sopra: "Il tempo passa. L’uscita fu bruciante, ma se avessimo fatto meglio prima, non ci sarebbero stati problemi. Se ti ritieni un giocatore forte, sai che il destino passa dalle tue mani".

Infine il capitano dà il bentornato in azzurro a Zaza: "Ha sbagliato solo un rigore, come ne hanno sbagliati altri in quella partita e come ne hanno sbagliati tanti prima di lui. Trovare il capro espiatorio in una sconfitta così mi sembra assurdo".