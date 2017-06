Buffon, Bonucci, Chiellini e altri tre juventini nella pre-lista della Top 11 Fifa

Ci sono quattro italiani nei migliori 55 giocatori scelti dalla Fifa. La commissione della Federcalcio mondiale ha scelto infatti di inserire nella lista tre juventini (Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini) e il centrocampista del Psg Marco Verratti. E' la Juve a farla da padrona, almeno per quanto riguarda il nostro campionato, con ben sei giocatori; oltre ai tre già citati, anche Higuain, Dybala e Dani Alves. Quella bianconera è l'unica formazione della Serie A a presentare suoi tesserati nella speciale classifica. Nell'elenco sono presenti 5 portieri, 20 difensori, 15 centrocampisti e 15 attaccanti. Tra questo gruppo di claciatori verranno selezioanti gli undici che andranno a comporre la formazione ideale della Fifa. La lista infatti verrà sottoposta al vaglio degli oltre 25mila giocatori professionisti sparsi in 75 nazioni del mondo; ciascuno potra' selezionare un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.



Questa l'elenco completo dei 55 giocatori. Portieri: Bravo, Buffon, de Gea, Keylor Navas e Neuer. Difensori: Alaba, Jordi Alba, Aurier, Bellerin, J.Boateng, Bonucci, Carvajal, Chiellini, D.Alves, D.Luiz, Godin, Hummels, Lahm, Marcelo, Mascherano, Pepe, Piquè, S.Ramos, T.Silva, Varane. Centrocampisti: X.Alonso, Busquets, De Bruyne, Hazard, Iniesta, Kantè, Kroos, Modric, Ozil, Payet, Pogba, Rakitic, D.Silva, Verratti, Vidal. Attaccanti: Aguero, Bale, Benzema, C.Ronaldo, Dybala, Griezmann, Higuain, Ibrahimovic, Lewandowski, Messi, Muller, Neymar, A.Sanchez, Suarez, Vardy.



Per attendere l'esito delle votazioni bisognerà attendere ancora un mese circa. La top 11 mondiale 2016 sarà infatti svelata il 9 gennaio a Zurigo nel corso della cerimonia del "The Best Fifa Football Awards".