Buffon, 20 anni di Nazionale: "Un sogno che vale una vita"

C'era la neve in campo a Mosca,e un ragazzino di 19 anni fu catapultato tra i pali: era ile da quel giornonon ha più smesso di vestire la maglia azzurra. A 20 anni esatti da quella partita, il canale ufficiale dellalo ha omaggiato con una intervista. Ecco le sue dichiarazioni principali."I 20 anni d’Italia sono il regalo più bello che mi ha fatto la vita, me lo sono meritato sicuramente. L’ho voluto, ma non è stato facile perché porsi tutti i giorni l'obiettivo di non mollare, di reagire alle difficoltà, di confermare i momenti positivi è veramente un grande stress sia dal punto di vista mentale che fisico. Però credo che il sogno e l’idea di poter rappresentare la mia nazione, sentire per 20 anni l’inno prima di giocare in gara, emozionarsi con quello e per quello, aver avuto la fortuna di aver vinto un Mondiale, di aver dato ai nostri cittadini e agli sportivi una gioia così grande,. La verità è questa"."Non ho mai voluto sposare delle cause nelle quali non credevo o solo in maniera utilitaristica., al sentirti parte del gruppo, al rappresentare qualcosa e cercare di sovvertire qualsiasi tipo di pronostico quando non si era favoriti, lottare e dannarsi per qualcosa in cui si crede. L’Italia, come la Juventus e prima il Parma, è stata tutto questo: mi hanno insegnato un modo di vivere ed io per loro ho cercato di dare il meglio, di battermi con tutte le mie forze per far sì che il nostro progetto potesse raggiungere i risultati migliori. Ogni tanto ci sono riuscito, ogni tanto no. Però sono fiero, dentro di me so quello che ho dato e fatto e soprattutto che ho ricevuto davvero tanto".Tra una decina di giorni ci sarà ancora lui, del resto, in campo, a poterci regalare un altro Mondiale, nel playoff contro la Svezia. Sarebbe il suo sesto consecutivo, un record che lo proietterebbe nella leggenda più di quanto non ci sia già.