Bristol, esultanze social dopo i gol: i tifosi impazziscono

Il calcio ai tempi dei social network: non c’è notizia, azione o curiosità che sfugga all'occhio della rete e col tempo anche le società sportive si sono adeguate, facendone anzi il mezzo principale per ufficializzare operazioni di mercato (come il Napoli) o per interagire e migliorare il rapporto con i tifosi (come la Roma, che ha anche ricevuto il premio per la miglior Digital and Social Activation ai Fanalyse Awards dei 2017). Un’altro esempio della potenza dei social ce l'ha dato di recente il Pordenone, che prima della sfida di Coppa Italia contro l'Inter ha sconfitto nettamente i nerazzurri fuori dal campo con l'arma dell'ironia.

Uscendo dai nostri confini, invece, la regina indiscussa dei social è il Bristol, squadra che milita nella Championship inglese, che ha inventato un modo unico per festeggiare i gol: il goleador di turno è il protagonista di una gif che lo ritrae mentre è impiegato in situazioni del tutto inverosimili. C’è chi si lava i denti, chi indossa addobbi natalizi, chi suona i piatti come un musicista, chi si spacca un uovo in testa e addirittura chi è vestito da Babbo Natale. E ora come celebreranno il prossimo gol?

