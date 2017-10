Brescia, l'era Marino parte male: raffica di multe

Giovedì doveva essere il giorno della svolta, quello del primo allenamento di Pasquale Marino, ma i giocatori del Brescia non lo ricorderanno con grande gioia. Il nuovo tecnico arrivato al posto dell'esonerato Boscaglia non ha colpe: la brutta sorpresa alle Rondinelle l'hanno fatta i vigili urbani. Come raccontato dal Corriere della Sera, infatti, i calciatori hanno interrotto l'allenamento per correre all'esterno della struttura nel momento in cui sono stati allertati sui controlli in corso. Troppo tardi, però: la raffica di multe non è stata evitata.



Il San Filippo, del resto, non è solo il centro d'allenamento del Brescia: lì ci sono una palestra, una piscina e campi di basket e tennis. Così i posti auto non abbondano e i giocatori (oltre che alcuni dirigenti) avevano scelto di parcheggiare sul marciapiede: la Polizia municipale è stata inflessibile.