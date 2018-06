Brescia, in pole per la panchina c'è David Suazo

Conclusa con una salvezza sofferta una stagione piuttosto travagliata e con ben tre cambi di allenatore, il Brescia sta pianificando la prossima stagione di Serie B e queste sono ore decisive per la panchina delle Rondinelle. Con il ritorno in Italia del patron Massimo Cellino si farà luce sul nome del nuovo tecnico, che secondo il Corriere della Sera sarà David Suazo.

Stando al quotidiano milanese l'ex presidente del Cagliari a Paolo Tramezzani, che aveva contatto qualche giorno fa, preferirebbe il suo bomber e capitano durante l'esperienza in Sardegna, dove l'ex attaccante honduregno giocò dal 1999 al 2007 prima di trasferirsi all'Inter, che però fu l'inizio di una fase calante della sua carriera. Per Suazo, che ha allenato le giovanili del Cagliari, sarebbe la prima esperienza tra i professionisti, l'idea di Cellino sarebbe quella di affiancarlo a Ivo Pulga, che ricoprirebbe il ruolo di vice. L'accordo è vicino.