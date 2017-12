Brescia, furia Cellino: "Mediocri, avete i leoni solo sulla maglia"

Soltanto due punti nelle ultime tre partite per il Brescia e il presidente Massimo Cellino non ci sta. Per questo, tramite il sito ufficiale del club, ha voluto mandare un duro messaggio ai suoi giocatori: "Mi aspetto un po' più di rispetto e di voglia di crescere dai miei calciatori, sono finiti i tempi dei mediocri a Brescia: questa è la mia promessa".

"Non ho visto tante squadre di un valore tecnico più elevato di noi in questo campionato - continua il presidente delle Rondinelle - ma purtroppo ho visto parecchie squadre da noi incontrate con una determinazione superiore alla nostra e con una voglia di vincere più evidente nell'approccio alla gara. Ho l'impressione di aver trovato un andazzo dell'accontentarsi con troppa facilità in questo club".

"Si possono mettere tutti i leoni, o meglio tutte le leonesse che si vogliono sulla maglia - aggiunge Cellino - ma sarei soddisfatto se si interpretassero l'allenamento e la gara con la determinazione rappresentata da questo simbolo. È un problema che ho notato anche nelle squadre del settore giovanile, dove la prestazione ed il risultato conseguente dovrebbero imbarazzare parecchio gli atleti e addetti ai lavori, ma qui nel nostro club si accetta con molta facilità e senza molto orgoglio questo mediocrità".

Il bersaglio di Cellino sono i giocatori, il presidente non punta il dito contro l'allenatore, Pasquale Marino: "Si cerca troppo spesso il nostro errore o per di più quello dell'allenatore nello schieramento tattico - ha concluso -. Ma chi va in campo dovrebbe cercare di essere più critico e capire che le partite si giocano e si vincono con il cuore, l'amor proprio e il desiderio del risultato, prendendosi la responsabilità di combattere e di dare tutto quel che si ha per onorare una maglia e coronare i sogni dei tifosi, che in loro ripongono tante aspettative e fiducia".