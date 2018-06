Brescia, che festa per Andrea Caracciolo: forse si ritira

Erano trecento, forse di più. Tutti per lui. Andrea Caracciolo non ha ancora deciso s smettere o continuare. In ogni caso resterà nella città che lo ha adottato, forse come dirigente: Brescia. È lì che ha giocato dieci stagioni complessivamente, al punto da spingere i tifosi a scrivere uno striscione di questa portata: "Bandiera di un calcio che non c'è più, onore a te capitano biancoblù".



"Non mi sembra vero - spiega lui - . Tutta quella gente, solo per me! Devo aver fatto proprio grandi cose con quella maglia..., ma io non ho fatto niente se non divertirmi ogni volta che l’ho indossata. È lei che ogni volta che la indosso mi carica. È lei , così bella, che mi emoziona. È lei che sa farmi andare oltre ai dolori, ai malesseri, alle difficoltà come a volte è capitato: lei sa come tirare fuori il meglio di me. Io, l’ho solo sempre amata e rispettata".



Nell'ultimo campionato di Serie B, Caracciolo ha segnato 13 gol, in linea con quanto fatto di recente (17, 18, 14, 11 e ancora 14 nelle stagioni precedenti), non ai livelli del campionato da record, quello della promozione in A nel 2009-10, quando di gol ne realizzò 25: a 36 anni, in ogni caso, ci siò accontentare.