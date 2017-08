Brescia, Cellino: "Torneremo in serie A ma senza fretta"

Massimo Cellino è tornato nel calcio italiano e lo ha fatto ripartendo dalla serie B, con il Brescia: "Certo che voglio andare serie A, ma bisogna avere pazienza - le parole nella conferenza stampa, quasi un monologo con tanto di sigaretta in diretta Facebook -. Non mettetemi fretta perché conosco il calcio, so che ci sono grandi aspettative su di me. Ci tengo tanto a far bene e se ho comprato questo club é perche mi dà garanzie perché é pulito e non ci sono erbacce e questo é un vantaggio immenso".



Si parla di mercato e di Boscaglia: "Prima di venire qui mi sono chiesto cosa ci facesse un terrone (letterale, ndr) a Brescia, poi l'ho conosciuto e mi piace. La squadra la valuteremo dopo il 31 agosto". Gli chiedono se è stato vicino al Genoa: "Faccio calcio da professionista e non per hobby perché sarebbe troppo caro per me. Ho parlato con Preziosi e con lui mi lega una profonda amicizia, ma ho valutato e non me la sono sentita perché sarebbe stato un impegno economico troppo importante".



Lo show dell'ex presidente di Cagliari e Leeds ("Quando l'ho preso credevo fosse a Londra...") continua: "La serie B è morta di fame perché non fa altro che elemosinare soldi alla serie A". Sulla questione stadio: "A me non serve, serve alla cittá di Brescia e penso che sia un bisogno e affronteremo questo problema. Il Rigamonti é brutto, anti estetico. Dobbiamo fare un'impianto che il Brescia Calcio si possa pagare e siamo disponibili al sacrificio in modo si arrivi in fretta ad una soluzione. La questione Is Arenas? Sono stato in carcere ma le cose sono state riportate male".