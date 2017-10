Brasile su Jorginho: "Dovrà decidere lui"

Ventura ignora Jorginho, il Brasile no. Le voci di un possibile "scippo" diventano sempre più insistenti e il passaggio del regista da una nazionale all'altra potrebbe presto diventare realtà. A illustrare la situazione ci ha pensato Edu Gaspar, direttore tecnico della Seleçao: "Ho parlato personalmente con Jorginho dopo un incontro con la Federazione e dopo averlo osservato. Gli ho spiegato la situazione nel dettaglio nel corso di una telefonata e gli ho detto che dovrà essere lui a prendere una decisione molto importante per la sua carriera. In futuro vedremo. Quello che mi fa stare tranquillo è che il ragazzo ha ben chiaro cosa pensiamo noi del Brasile".



Jorginho ha indossato solo due volte la maglia azzurra della nazionale italiana, entrambe nel 2016 a ridosso dell'Europeo per il quale non è poi stato convocato. Conte l'ha fatto debuttare nel finale contro la Spagna e l'ha schierato a partita in corso anche contro la Scozia: in entrambe le circostanze si trattava di amichevole, motivo per cui Jorginho, se vuole, può scegliere di tornare indietro sui suoi passi e giocare per il suo paese di origine. C'è da dire che in quel ruolo, nella Seleçao, c'è abbondanza, seppur di giocatori con caratteristiche diverse: davanti alla difesa il titolare è generalmente Fernandinho, con Casemiro prima alternativa. Ma una cosa è certa: Tite è interessato al regista del Napoli, Ventura ha già detto che non lo porterà al Mondiale perché nel suo modulo non è previsto il metodista".